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六旬翁非禮親女判監

2019-08-21 列印
　　六十六歲老翁於二十六年前，曾對年僅十歲的長女摸胸六次，長女於前年在母親陪同下報案。老翁雖否認六項非禮罪，但他被捕後於警誡下，承認自己是要檢查女兒發育而非禮女兒六次。老翁早前被裁罪成，昨在區域法院被判囚十八個月零五星期。

　　法官葉佐文指被告作為親生父親，卻摸胸非禮女兒，在事主十歲到十三歲期間，共六次犯案，是極嚴重的違反誠信行為。被告的小女兒和太太均支持被告，稱他勤儉愛家，太太更有意與被告復合，基於被告所作之行對家人的傷害有修補的機會，故獲得減刑。

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