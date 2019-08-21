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出事前及時煞停貨車 中年司機不幸猝死

2019-08-21 列印
　　疑患隱疾中年司機，昨駕貨櫃拖頭途至屯門公路疑感不適，將車駛近路邊撞欄煞停，隨即伏在軚盤上昏迷，送院不治；警方懷疑事主因隱性心臟病發猝死，據悉死者入職運輸公司僅數天，幸病發時他心知不妙，將車擦欄煞停，避免拖頭在公路亂撞釀出大禍。

　　死者姓羅，四十七歲。昨晨九時許，羅駕駛貨櫃車拖頭，運送一批鋼筋往屯門一地盤交貨，沿屯門公路向屯門行駛，至近青盈路哈羅國際學校對開，疑身體不適，即將車速減慢及扭軚切入慢線，將左邊車身擦撞路邊防撞鐵欄，把車煞停，及時避免拖頭在「無人駕駛」下失控。羅繼而伏在軚盤上昏迷，面部呈紫色，舌頭伸出，其他駕駛者見狀，代為報警。救援人員到場，將羅救出送往屯門醫院搶救，惟抵院後證實不治。

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