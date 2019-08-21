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屯門雙屍案 女涉殺母復自殺

2019-08-21 列印
■屯門雅都花園上周三發生命案，警方昨天列作謀殺及自殺案處理。資料圖片
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　　屯門上周三發生一宗雙屍案，警方昨天將案件改列作謀殺及自殺案處理。

　　案發當日上周三，警方接獲報案，指一名六十一歲女子及其三十一歲女兒昏迷倒臥屯門鄉事會路雅都花園一個單位的牀上，及後證實死亡。

　　屯門警區重案組接手調查後相信，該名三十一歲女子，於該單位襲擊其母親後自殺。

  警方表示，於現場檢獲一把刀，懷疑與案有關，已為安排驗屍，致命原因有待進一步毒理化驗。

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