屯門雙屍案 女涉殺母復自殺

案發當日上周三，警方接獲報案，指一名六十一歲女子及其三十一歲女兒昏迷倒臥屯門鄉事會路雅都花園一個單位的牀上，及後證實死亡。
屯門警區重案組接手調查後相信，該名三十一歲女子，於該單位襲擊其母親後自殺。
警方表示，於現場檢獲一把刀，懷疑與案有關，已為安排驗屍，致命原因有待進一步毒理化驗。
將軍澳「連儂隧道」發生斬人血案。一名五十歲男子昨天凌晨在將軍澳「連儂隧道」與一男兩女爭執後，竟亮刀亂斬三人，其中一名女子情況危殆，她為《信報》副刊記者，正離職前休假。警方在羅湖口岸拘捕一名男疑犯，據悉...
2019-08-21
昨日凌晨四川省汶川縣因暴雨，導致多個鄉鎮發生山洪泥石流，多處交通、電力和通訊中斷，現時未知造成具體傷亡數字。新華社由應急管理部獲悉，目前應急管理部已派出工作組，前往災區協助指導救援處置工作。 四川汶川...
2019-08-21
地球是圓的是很多人的「常識」，但亦有學者支持「地平說」，現在「地平說」也有學者Varuag提出地球形狀的新論點：「地球是冬甩形！」，引起外界的震驚，而Varuag更大方邀請了許多支持「地平說」的人士一同來討論他的新想法，以消除理論上的缺失。 據Varuag提出的論點，在科學上地球被稱為「環形行星」，環球行星必須透過旋轉來維持向心力或離心力，才能防止外圈在引力作用力下，向中心塌陷。 Varuag表示，雖然地球是圓環狀，但由於光不會彎曲，所以我們並沒有發現，導致地球中間的洞口不會被看見；此外，無線電波被大氣反射也不容易被發現，這是因為光會在直線進行中而減弱到足以被反射的程度，最...
2019-08-21
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原區域營業經理陳夑佳表示，粉嶺逸峯1座中層B室成交，面積428方呎，兩房間隔，以590萬易手，呎價13785元，屬市價，據悉，買家為用家。原業主於16...
2019-08-21
美股昨晚出現回吐，杜指早段跌約70點，在兩萬六千點附近上落。杜指弱勢主要由銀行股拖累，美國十年期國債息率下跌，市場認為不利銀行表現。另一方面，有報道指，美國多個州的州政府，計劃調整大型科技公司是否涉及...
2019-08-21
俄超球隊卡斯洛達早前在歐聯第三圈外圍賽，爆冷淘汰上屆八強份子波圖，十九歲前鋒蘇利馬洛夫應記一功，但奧林比亞高斯近期走勢同樣凌厲，前法國國腳華布拿狀態亦勇。兩軍今晚歐聯附加賽首回合交手，預計在奧林比亞高斯地頭難分高下，一於博和。（Now645、有線602、662台周四凌晨3:00直播） 歐聯初哥卡斯洛達即打出意外驚喜，在歐聯外第三圈首回合主場0:1落後波圖下，次回合總比數追成3:3，憑作客入球優惠淘汰了該支去季歐聯八強份子。 近況不相伯仲 該隊能夠神奇晉級，在次回合梅開二度的十九歲前鋒蘇利馬洛夫可謂最大功臣。此子速度飛快及擅於個人突破，所以教練穆薩耶夫在上輪俄超2:0...
2019-08-21
香港藝術，海外巡演，口碑載道，凱旋歸來！《賽馬會藝壇新勢力》於2019年9月至2020年1月期間，帶來一系列精采節目，類型包括戲劇、音樂、舞蹈演出、展覽，以及超過一百五十個免費社區及學校活動，這些創作...
2019-08-21
最近其中一個網紅BB，肯定要數Coffee（林芊妤）囝囝「伯伯」（因外形似阿伯而來的暱稱）翟德彥，憑住未夠10個月大已有25磅的米芝蓮肥美身材，加埋充滿佬味的樣貌及「厭世」表情，個人社交平台粉絲已近9...
2019-08-21
反修例示威衝突的負面效應浮現。政府統計處公佈，五至七月失業率為百分之二點九，比上期數字增加零點一個百分點，升幅雖少，但卻是失業率過去一年多以來首次轉勢回升。由於示威行動在八月仍持續，由此而衍生的滯後影響，將會在第四季愈見明顯，政府與不少業界都預計，失業率還回上升。 據統計處分析，失業率回升，重災區在餐飲業。業內人士指出，遊行示威蔓延多區，且多在周末周日發生，而多個國家已向香港發出旅遊警示，旅客取消來港行程，旅遊與相關行業已叫苦連天。而港人亦沒心情外出消費，不少人擔心在外的人身安全，首當其衝的是飲食和零售業。 顧客減少，收入驟降，部份商店需要節省開支，唯有要求僱員先清假，亦有...
2019-08-21
香港賽馬會在上周六起的一連三日，在法國多維爾Arqana周歲馬拍賣會上購入了四駒，其中以編號十八，出自父系「范高爾」的幼馬價錢最高，成交價接近港幣三百五十萬元。至於價錢最便宜是編號二七一，與前馬王「威爾頓」同父的周歲馬，購入價約五十六萬港元。這四匹周歲馬將會先在當地接受基本訓練，稍後將安排在香港國際馬匹拍賣會中供買家競投。 馬場浮世繪
2019-08-21