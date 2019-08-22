﻿涉撐機場示威者 機管局兩高級職員被炒

反修例風波席捲航空界。繼國泰航空日前三名涉反修例活動的職員及機師遭解僱、兩名高層主動請辭後，機管局發言人昨日證實解聘了兩名機場職員。據悉，該兩名經理級管理職員涉發表支持示威者的言論，以及參與相關示威。



據悉，機管局兩名分別來自市場及交通網絡拓展部的經理級管理職員，本周一（十九日）被機管局管理層下令即日離職。消息指，二人擁有二十年工作經驗，由赤鱲角機場啟用一直工作至今，工作表現亦受多次嘉許，這次懷疑遭人告密而被解僱，在航空界引起「白色恐怖」憂慮。機管局發言人昨日證實，近日經由內部程序終止聘用兩名員工，惟未有交代原因，僅表示「不評論涉及人事的個案」。此外，機管局亦曾要求各部門紀錄本月五日「全港三罷」當天的員工出勤情況。



另外，上周日網上亦流傳數張即時通訊軟件對話截圖，顯示疑似機管局職員與人談及本月十三日機場反修例集會中的運作及保安細節。當中，疑似機管局職員表示：「我哋同事好支持你哋（示威者）。」



留言者建議示威者隔日到機場集會，直指機管局只顧禁區內轉機乘客。有關對話更透露，機管局沒有取消航班，暗中讓乘客在禁區內登機，以及有關警方機場內的巡邏位置。



發言人稱關注職員不當行為



對此，機管局發言人曾表示非常關注相關事件，並正進行內部調查，表明若證實機管局職員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，定將嚴肅處理。發言人又澄清，職員於集會當日緊守崗位，並盡最大努力處理事件，亦一直配合警方在場執法行動。目前未知今次解僱是否與洩露事件有關。