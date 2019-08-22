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【營養師﹕非油炸麵不一定健康】10大最高、最低鈉含量麵食排行榜

2019-08-22 列印
【營養師﹕非油炸麵不一定健康】10大最高、最低鈉含量麵食排行榜
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　　除了即食麵，其他麵食種類的鈉含量也不容忽視，吃多了會對身體造成影響。本文比較市面上各品牌11種麵食（共82款）的鈉含量，並邀來營養師分享進食麵類的健康建議。詳情http://bit.ly/2Zeau1u
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