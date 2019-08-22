﻿英領事館港職員失蹤﻿﻿證遭深圳行政拘留15日﻿

有傳媒報道指，英國駐港領事館僱員Simon Cheng本月八日到深圳出差，晚上乘搭高鐵回港途中失蹤。在北京，中國外交部昨天證實，英國駐港領事館一名僱員因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，被深圳警方處以行政拘留十五日的處罰。至昨天，他已被拘留十三天，其家人和朋友四出查詢，仍不知他被拘留在何處。



外交部發言人耿爽表示，英國駐港領事館一名僱員因違反《治安管理處罰法》，被深圳警方處以行政拘留十五日的處罰，但他沒有說明拘留日期和違法詳情，表示案件詳情需要向有關部門詢問。



未透露違法詳情



英國外交部周二對事件表示「嚴重關切」，英國駐華大使館正向家屬提供協助。耿爽回應指，這名僱員是香港公民，不是英國公民而是中國人，因此事件屬於中國內部事務，並非外交問題，要求英方停止插手香港事務。



Simon Cheng的家屬昨日在facebook上發表署名為「Simon家人」的聲明，表示Simon失蹤翌日，曾向警方和入境處求助，入境處與駐粵辦聯絡後，告知他們Simon被行政拘留，但無法得悉拘留原因、場所和期限。聲明指，他們至今未收到內地有關部門的任何文件，以此確認他被內地當局正式拘留。聲明指，經委託的律師查證，案件由深圳市公安局負責，但至今未知關押地點，Simon亦未能會見律師。



警察公共關係科高級警司江永祥表示，案件由西九龍總區失蹤人口調查組跟進，將與內地相關部門保持緊密聯繫。早前有媒體引述Simon的台灣籍女朋友李小姐表示，Simon當晚曾發短信指自己「搭高鐵中」（On the high speed train still），其後又指「正在過境」，但不久失去聯絡。



內地《治安管理處罰法》賦予行政機關拘留的權力，當行政機關發現有行為影響治安管理，而又未構成刑事罪，可以不經審訊，最多可拘留當事人十五日。例如尋釁滋事、阻塞交通或嫖妓等行為，都可處以行政拘留懲罰。



