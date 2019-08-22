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﻿美股中段升268點

2019-08-22 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二六二三○點，升二百六十八點；納指則報八○二三點，升七十五點。滙控美國預託證券價格見五十六點九二港元，跌零點二八港元；騰訊則見三百三十三點二四港元，升零點六四港元。紐約期金報每盎司一千五百一十四點九美元，跌零點八美元；紐約期油則報每桶五十六點一四美元，升零點○一美元。
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