﻿美股中段升268點

美國總統特朗普周二（二十日）承認，他對中國採取強硬和進取的經濟政策，可能會為美國人帶來短期痛苦；但他指責中國一直在貿易問題上欺騙美國，因此堅持為了更重要的長遠利益，有必要這樣做。他又強調，不擔心美國會陷入經濟衰退，並會考慮推出新的減稅措施，包括下調薪俸稅及資本利得稅，以協助推動經濟增長。 特朗普和其他高層官員及白宮顧問近日都刻意淡化美國出現經濟衰退的可能性，以求減輕公眾和投資者的憂慮，但消息人士透露，特朗普和一眾顧問正在探討方法，必要時會推出新措施，刺激經濟。 特朗普周二會見記者時表示，中國過去二十五年，或更長時間一直都在欺騙美國。他表示，自己別無選擇，要向中國加徵貨品關稅...

2019-08-22