﻿實習律師發仇警言論﻿﻿申執業資格﻿遇阻

兩個多月的反《逃犯修訂》條例示威，引致示威者與警方爆發多次衝突。民主黨立法會議員許智峯接獲消息，指一名實習律師因曾在互聯網上發表仇警的言論，早前在申請成為律師時遭到反對。許認為律政司借此打壓法律界人士的言論自由，情況嚴重，促律政司向公眾交代。



消息稱，該名實習律師今年七月二十八日於社交媒體發表的言論中，包含了粗口及「黑警死全家」等，因而被反對該實習律師申請。許智峯認為，律政司此舉是將白色恐怖蔓延至法律界，將網上的言論作為反對的原因，是一種言論及政治審查。



許認為，該實習律師的言論，只是一名公民對反《修例》運動的一個立場表態，並非針對法律界或司法機構的負面言論，質疑律政司就此提出反對有否客觀合理的理據，而且聆訊或會令該實習律師有額外訟費開支及帶來無必要的壓力。



律政司提反對



許指在整場反《修例》運動及不同政治案件中，都有實習律師及義務律師提供法律支援，當局這次做法，令人質疑律政司是借行政手段威嚇不同政見的律師，令律師失去執業資格及仕途，將律師在公共事務上禁聲，意圖收緊律師言論自由，做法與內地政府打壓維權律師無異。



許認為：「如一名準律師會因其言論或政見，而在其申請成為正式律師資格時受到打壓、滋擾或阻礙，明顯是政府嘗試令法律界不敢再為公義發聲，長遠肯定會衝擊香港法治及言論自由，促請律政司盡快向公眾交代事件。」



司機機構發言人回覆記者查詢表示，司法機構不評論個別個案。有關大律師或事務律師認許申請，法庭會根據香港法例第一百五十九章《法律執業者條例》及相關附屬法例中的適用條文處理。



