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蓬佩奧促中國 尊重港示威者權利

2019-08-22 列印
蓬佩奧促中國 尊重港示威者權利
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　　美國再就本港現時局勢發聲，美國國務卿蓬佩奧（見圖）昨日再度將香港問題，與中美貿易談判掛鈎。他又重申，總統特朗普警告北京勿血腥鎮壓香港示威，重演「六四天安門事件」，否則美國更難與中國達成貿易協議，又促請中國政府尊重香港示威者的權利，履行在香港落實一國兩制的承諾。中國外交部駐港特派員公署昨發表聲明回應，嚴正警告美方對香港事務「收手收聲」，停止干預香港事務和中國內政。

　　蓬佩奧昨接受美國傳媒訪問時表示，美國在香港有重要的商業利益，如果不以和平方式化解香港局勢，對香港影響將會非常巨大。他又希望，香港的示威者在表達意願時，必須以和平方式進行，而北京亦需要尊重示威者發聲的權益。

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