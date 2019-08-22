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酒店要求員工放無薪假共渡時艱

2019-08-22 列印
　　反修例對服務業的影響浮現，某地產集團旗下十間酒店，昨日向員工發出口頭通知，要求全體員工於本月起開始放無薪假。有員工感到無奈，批評集團在上半年仍然有錢賺的情況下，沒有與員工「共渡時艱」。

　　據悉，該集團要求酒店的主管級員工，在本月餘下時間要放一天無薪假，九月則需放兩天無薪，其他酒店員工則須放一天無薪假。一名員工無奈說，上半年本港經濟情況理想，酒店入住率理想，縱使七月份入住率開始受到反修例示威活動影響，但相信全年來說，酒店仍然有錢賺。現在要求員工放無薪假的做法，令人失望。

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