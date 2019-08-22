示威者九龍塘站宣傳反暴力襲擊

反修例引發的不合作運動持續，幸而對市民造成的不便程度，明顯減少。多名身穿黑衣及佩戴口罩的示威者，昨於港鐵九龍塘站月台向乘客宣傳反修例訊息，又播放元朗西鐵站暴力襲擊事件、警方在葵芳站施放催淚彈等片段。有乘客認為，他們站在月台也會阻礙他人，但影響較阻塞鐵路；也有乘客理解他們的行為，是得不到政府回應所至。在長沙灣龍翔道豐力樓對上的獅子山山坡，昨早約出現一條長約十米、闊三米的黑底白字直幡，寫有「反對制度暴力 我要真普選」。後來，警方聯同消防員登山移除。



此外，對於有網民發起明日的「香港之路」活動，號召市民當晚七時，於港九多區手牽手組成人鏈，及周日的「荃葵青」大遊行，全港反送中聯席表示支持。該聯席成員譚凱邦指出，譚凱邦說，市民爭取民主自由，要面對白色恐怖，但不應因而恐懼。



而由反對派舉行的民間記者會，發言人要求警方立即停止以暴力及酷刑對待被捕人士，又促曾被警方以暴力對待及恐嚇的人站出來。



