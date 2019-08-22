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領取綜援學生 明獲發2500元津貼

2019-08-22 列印
領取綜援學生 明獲發2500元津貼
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　　社會福利署由明天開始向領取綜援的學生，發放二千五百元一次性津貼，款項會透過現行發放綜援方式支付，受惠人毋須另行申請。

　　社署發言人昨表示，有關安排是財政司司長今年二月公佈的《政府財政預算案》內，一系列利民紓困措施之一。在一九至二○年度，學年符合資格領取綜援計劃下，與就學有關的選定項目定額津貼的幼兒中心和幼稚園學童及中小學學生，每人可一次過獲發二千五百元津貼。款項將以現行發放綜援的方式，即以自動轉帳方式，存入指定銀行戶口。

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