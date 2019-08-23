﻿涉元朗站白衣人施襲案 兩煞被控暴動

七二一西鐵元朗站大批白衣人毆打市民案件，發生逾一個月，警方拘捕二十八人，經調查後，昨天落案控告其中兩名男子暴動罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。兩人一旦罪成，將面臨最高監禁十年。前晚過千名市民到元朗站內靜坐，不滿元朗暴力襲擊事件發生一個月，被捕人士仍未被起訴，他們其後與警員衝突，警方在驅散行動中發射一枚橡膠子彈，並拘捕兩名示威者。



警察公共關係科總警司謝振中表示，七月二十一日晚西鐵元朗站大批白衣人無差別襲擊市民一案，經新界北總區重案組調查後，在全港多處地點一共拘捕二十八名人士，他們涉嫌非法集結。經一個月調查後，其中兩名分別四十八歲及五十四歲男子，昨天被落案控以參與暴動罪，今日在粉嶺裁判法院提堂。至於餘下二十六名被捕人士，警方仍與律政司處理中。



根據《公安條例》，凡有三人以上聚集，並作出擾亂秩序行為，或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為，該集會破壞了社會安寧，參與者便有可能觸犯暴動罪，一經罪成，最高刑罰可判入獄十年。



佔領元朗站 警拘兩人



另外，前晚十時逾千名黑衣示威者集結西鐵元朗站，他們不滿警方調查白衣人毆打市民案逾一個月，仍未有具體檢控行動。事件演變成警民衝突，示威者落閘佔據車站，有人損毀站內設施，群眾至凌晨才散去。警方表示，前晚衝突中，有示威者在站外天橋向地面的警員、途人及記者投擲雜物及水樽，警員發射一枚橡膠子彈驅散，期間拘捕兩名分別二十七及三十六歲男子，兩人涉嫌非法集結，昨晚仍被警方扣查。



港鐵表示，有示威者在元朗站內擅自使用消防設備，將個別出入口的電動閘關閉，推倒站內設備以堵塞通道。職員昨天檢查站內設施，發現落地捲閘彎曲，須數分鐘才能打開；站內閉路電視鏡頭被噴黑漆；扶手電梯扶手膠被扯脫，須進行維修；站內多處牆身被塗鴉，須以白紙遮蓋；亦有消防喉箱玻璃被打爛。港鐵強調，不能接受這些違法行為，亦非常遺憾，已報警處理。