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港人申澳洲投資移民增當局指會提供合適措施

2019-08-23 列印
■新南威爾士省財政部發言人稱，港人申請移民是在低基數下增長。資料圖片
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　　港人近期申請澳洲重要投資者移民簽證的數量，顯著上升，澳洲新南威爾士省移民當局，發給移民律師的信件指出，當局將會提供合適措施，協助律師與客戶商討移民計劃。新南威爾士省財政部證實，他們的移民小組曾去信移民律師，但拒絕披露詳情，發言人只是說，港人申請移民是在低基數下增長。

  澳洲重要投資者移民簽證，申請人要在澳洲限定領域投資至少五百萬澳元，折合二千六百萬港元，獲批後即可舉家移民澳洲。

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