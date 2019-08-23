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零售管理協會籲商舖業主減租

2019-08-23 列印
　　反修例風波打殘零售業，香港零售管理協會昨呼籲，全港商舖業主減租五成，為期六個月，冀與零售商共渡時艱。零售業界認為，政府日前公佈的措施，未能給予針對性的幫助，期望政府向零售商提供即時紓困方案，例如財務資助及差餉寬免。

　　協會指出，有會員反映生意額，自六月始急轉直下，銷售額的跌幅已由單位數擴大至雙位數。大部份零售商由本月初至今的銷售，更大幅跌逾五成。在營運成本高昂及收入銳減的情況下，零售商承受龐大的現金流壓力，若情況持續惡化，預料不少零售商或會裁員，甚至結業。

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