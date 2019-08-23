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﻿美股中段升46點

2019-08-23 列印
　　美國周四股市反覆，杜指中段報二六二四九點，升四十六點；納指則報七九八○點，跌三十九點。

  滙控美國預託證券價格見五十六點八六港元，升零點○一港元；騰訊則見三百三十點○九港元，跌零點九一港元。

  紐約期金報每盎司一千五百零七點九美元，跌七點八美元；紐約期油則報每桶五十五點三一美元，跌零點三七美元。
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