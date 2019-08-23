相信習近平有能力人道方式解決 ﻿特朗普否認﻿﻿香港問題作籌碼﻿

香港反修例風波，續成為國際討論焦點。美國總統特朗普早前表示，中美達成貿易談判以前，中方先要人道地解決香港問題，但他周三否認將香港問題視作貿易談判的籌碼，又指相信中國國家主席習近平有能力，確保香港危機通過人道方式解決。中國外交部發言人耿爽昨日表示，香港盡快止暴制亂，回復秩序，是包括香港同胞在內的十四億中國人民的共同意願。



對於貿易談判，特朗普早前承認，與中國對抗，短期內會損害美國經濟。他周三向傳媒表示，若然不與中國打貿易戰，自己的生活或會更為容易，但他是「上天選中的人」，因此不得不這樣做，並且目前可見，美國正佔上風，他相信中美雙方能達成談判。此外，加拿大總理杜魯多近日表示，有三十萬加拿大公民居住香港，加拿大密切關注香港的示威衝突，又呼籲中國當局尊重香港市民示威集會的權利。



外交部警告加國勿說三道四



中國外交部發言人耿爽回應指，加拿大在涉港問題上有一些錯誤言論，強調香港問題純屬中國內政，希望加方停止說三道四。



此外，新華社發表評論，不點名批一些評美國政客，公然將香港問題與中美貿易談判掛鈎，再次暴露其打人權牌為自己謀私利的司馬昭之心。評論強調，西方一些政客和媒體，粗暴干涉別國內政，是對國際法和國際規則的肆意踐踏。



解放軍責美挑戰底線



解放軍昨日解釋國防部上月公佈的國防白皮書時批評，美國在台灣問題上屢屢挑戰中國底線，干涉西藏、新疆、香港等中國內政，增加中國安全環境的不確定性。解放軍發言人表示，中國國防的根本目標，是堅決捍衛國家主權、安全和發展利益，這些是不容侵犯的底線，任何人不應低估中國的決心和能力。至於會否出動駐港部隊或武警解決香港問題，發言人回應指，不會回答假設性問題，強調出動駐港部隊，要堅決按照駐軍法規定，又重申中央支持特區政府和香港警隊。



