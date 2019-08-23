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多間銀行登廣告反暴力

2019-08-23 列印
多間銀行登廣告反暴力
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　　繼多間大地產商後，銀行界也為反修例引起的爭議發聲。滙豐銀行、渣打銀行及東亞銀行昨在多份報章刊登廣告，表明反對暴力，支持以和平理性方式，解決目前分歧。

　　滙豐的全版廣告中，以「滙豐呼籲以溝通解決分歧」為題，指滙豐與香港一起成長，共創繁榮，作為紮根香港的企業，非常關注近期發生的社會事件，強烈譴責任何暴力及破壞社會秩序的行為。

　　渣打的全版廣告，則以「反對暴力，恢復秩序，維護香港國際金融中心地位」為題，表示堅持擁護一國兩制，支持特區政府有效維持社會秩序和安全，反對一切暴力衝擊，促請大眾合力讓社會盡快恢復和平安寧。至於東亞刊登的廣告，則寫了「反對暴力，守護法治，提振經濟，共建和諧」十六個字。

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