﻿偷拍案女事主﻿﻿僅一成會報警﻿

偷拍問題愈來愈嚴重，民建聯為了解女性被偷拍的情況及對偷拍罪行的意見，較早前進行一項調查，訪問了六百多名年齡逾十八歲的女性。結果顯示，逾一成受訪婦女曾被偷拍或目擊偷拍；當中近四成指出，被偷拍發生在交通工具，特別是港鐵車廂；被偷拍的受害人當中，只有一成會報警，逾兩成選擇啞忍。



該調查今年四月至五月進行，民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆昨天公佈調查結果時表示，近八成受訪者贊成立法打擊偷拍罪行，認為加強刑罰是最有效防止，或阻嚇偷拍的行為。惟現時本港未有針對偷拍的法例，控方只可循「在公眾地方行為不檢」、「遊蕩」及「有違公德」控告偷拍者，法例只適用於公眾地方，若在私人地方被偷拍，一概難以入罪。



私人地方個案難入罪



她促請政府，就法改委建議報告書的窺淫罪及未經同意下拍攝裙底罪立法，涵蓋偷拍女性胸部，並應適用於公眾及私人地方，以填補法律漏洞，對犯罪者作出具阻嚇力的懲罰。



