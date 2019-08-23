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世衞警告：人體可能吸收食水納米膠

2019-08-23 列印
　　濫用塑膠，污染水源。世界衛生組織指出，現時在食水內找到的微膠粒水平，未危害人類健康，但建議展開更多研究了解未來的潛在風險。

　　負責處理食水及衛生事務的專員戈登稱：「我們可以向世界各地的食水消費者作出保證，根據該個評估，（食水中微膠粒對人體健康構成危險）風險很低。」世衛指出，體積超過一百五十微米的膠粒，不可能被人體吸收，但人體吸收極微小膠粒（例如納米體積膠粒）的可能性較高。世衛補充，關於微膠粒的研究不多，因此難以展開分析。

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