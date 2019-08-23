小學外牆壁畫遭噴上不雅塗鴉

大角咀一所小學，昨晨發生刑事毀壞案，一幅由師生、家長及藝術家共同創作外牆壁畫，遭人以黑色噴漆噴上圖案刑毀，校方發現報警。警方調查後，不排除是區內頑童或夜青所為。



現場為大角咀道一百四十八號一所小學，昨晨八時許，一名職員返回學校時，發現校舍外牆壁畫被人肆意塗鴉，分別噴上五個疑似性器官圖案及「我們愛溜冰」英文字，於是報警。警方到場後，發現附近康文署外牆亦被人塗鴉，初步相信是同一批頑童及夜青所為，將案件列作「刑事毀壞」。



據了解，被塗鴉的外牆壁畫是去年經區議會撥款，再由全校師生、家長及藝術家共同創作，極具意義，由於學校門外的閉路電視未能覆蓋所有位置，故校方稍後將加裝閉路電視，以提高學校安全，同時亦會貼出告示提醒公眾「切勿破壞」。



