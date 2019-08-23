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梁振英否認去信英議員

2019-08-23 列印
梁振英否認去信英議員
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　　英國《每日郵報》早前報道，全國政協副主席、前特首梁振英去信英國國會議員，警告他們停止對香港事務作不實言論，激化香港的示威騷亂，否則將面臨後果。梁振英昨在facebook發文，指沒向任何英國會議員發信，將就事件向《每日郵報》和相關議員查究，並保留一切權利。在北京，外交部發言人耿爽回應表示，當事人梁振英已否認，認為事件是子虛烏有。

　　《每日郵報》報道梁振英在信中表示，英國政客要停止對香港的示威騷亂作不實言論，採取更積極和尊重的態度，並停止「自由派議程」，才可確保未來更好的中英關係，否則繼續激化事態，英方將為此承擔後果。

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