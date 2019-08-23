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涉連儂牆斬人中年導遊還柙

2019-08-23 列印
涉連儂牆斬人中年導遊還柙
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　　將軍澳「連儂隧道」本周一凌晨時份發生駭然斬人血案，中年男導遊疑因政見不合，涉嫌用雙刀襲擊當時正在連儂牆留言的市民，導致兩女一男受傷，其中《信報》副刊女記者身中多刀，情況一度危殆，至昨日情況好轉，轉為嚴重，目前仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部。疑犯其後在羅湖被捕被控三項傷人罪，昨於觀塘裁判法院提堂，被告申請保釋被拒須還柙。裁判官應控方要求，將案押後至十月十七日再訊，以待警方進一步調查。

　　五十歲被告洪震，報稱任職導遊，被控三項傷人罪。控罪指，他於本年八月二十日，在新界將軍澳景林邨及頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害黃靜美智子、李玉鳳及梁鎮杰。被告毋須答辯，控方指兩名事主仍然留院，未能錄取正式口供，除受害人外，警方亦要與其他參與調查的證人錄取口供，警方亦須檢取案發現場的閉路電視片段，以及進行被告認人手續，故要求將案押後再訊。

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