  • 2019年8月23日 星期五
  • 30º
  • 77%
熱門： 李小龍逃犯條例元朗暴力暴動將軍澳斬人

日報新聞 > 港聞

﻿SHARP淨離子群護髮風筒 Jetso App超筍價599元

2019-08-23 列印
﻿SHARP淨離子群護髮風筒 Jetso App超筍價599元
﻿SHARP淨離子群護髮風筒 Jetso App超筍價599元
Previous Next

　　頭髮一長就好驚分叉枯燥脆弱，暗啞無光澤？頭條Jetso App限時網購優惠幫到你，只需要五百九十九蚊就可以買到淨離子群護髮風筒（原價一千三百九十八蚊），足足慳咗七百九十九蚊！呢款風筒可以話係必備護髮神器，佢嘅淨離子群技術就可以幫頭髮做到抗靜電效果，令吹完頭啲秀髮更加貼服美觀，唔使驚飛晒出嚟。

  另外，PCI頭髮技術喺頭髮表面形成水份子保護層，減少頭髮水份流失，令頭髮保持柔順唔易開叉同斷髮。今次限時優惠減價低至五百九十九蚊，千祈唔好錯過！

　　Jetso App仲有多款SHARP家電優惠等緊你，例如幫你清潔頑固污積嘅超音波洗衣棒就賣緊五八折五百七十蚊（原價九百八十蚊）、連埋抗菌抽濕機一齊買都只係三千七百四十九蚊，足足減咗二千四百一十一蚊，另外仲有可以九百九十九蚊買燒烤微波爐O添（原價要一千三百八十蚊），仲唔Scan QR Code訂購！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd