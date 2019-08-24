﻿法庭頒令禁干擾港鐵站 葵芳站關閉 示威者大堂抗議

反修例引發的衝突中，示威者多次肆意破壞港鐵車站設施，謾罵港鐵工作人員的事件，惹人關注。港鐵昨晚向高等法院申請臨時禁制令，由法官周家明批出，即時生效，有效時間至下周五。同時，港鐵為防前晚葵芳站被圍堵的事件重演，昨晚九時許關閉葵芳站，惹起大批市民不滿，包圍該站外抗議，示威者昨晚約十一時陸續散去。



港鐵昨天指出，已獲得法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站、列車以及高速鐵路西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。



港鐵又表示，因應即將舉行的示威活動，會視乎實際情況，對車站和列車運作作出必要的調整。假如發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，來往相關車站的列車服務，有可能會即時停止。而車站亦有可能在短時間通知，或不作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。



昨晚九時，港鐵指葵芳站因應將有市民聚集，提早關門，所有列車不停葵芳站，此舉惹起市民不滿。到十時許，即港鐵獲得高院的臨時禁制令後，仍然有大批市民拒絕離開港鐵葵芳站。有人包圍車站控制室，有人用膠袋遮蓋大堂閉路電視鏡頭，高叫口號，要求港鐵開閘讓他們乘車；又有人用雷射筆照射控制室及在牆上塗鴉，職員只好用白紙遮蓋玻璃窗。



也有人在站內報稱不適，須由救護員送院。又有一名穿藍衣男子，聲稱小便要往廁所，但因車站關閉及職員不讓其進入控制室內廁所，遂面向控制室門，利用一個啤酒罐小便，以示不滿。事件擾攘至晚上近十一時，群眾陸續散去。



此外，陳帆昨天出席跨部門記者會時指出，禁制令是禁止違法違規的行為，一般市民如正常使用港鐵，不會有影響。若然港鐵因應情況封站，政府、港鐵及警方會協調，作出適當的交通安排。



官媒抨港鐵縱容示威者



港鐵近月處理反修例風波示威活動後的做法，已惹起內地官媒反彈，《環球時報》昨天發表社評，指港鐵不但不配合警察執法，反而一次又一次在示威結束後，向示威者提供免費專列，這種服務在當前形勢下傳遞出對示威者鼓勵的訊息，與特區政府和廣大愛國愛港市民止暴制亂的共同努力，背道而馳。



社評又指出，港鐵的最大股東是特區政府，有公共機構性質，負有更多責任，不能向激進勢力磕頭，不能向示威者獻上遠超公眾預期的特殊服務。社評強調，現時是港鐵把立場站穩的時候，應該為香港不輸掉明天，做出自己的應有擔當。《人民日報》也發表評論批評港鐵，指任何公營機構，一旦縱容暴力，就是拿公共安全不當一回事。