速龍小隊不展示編號方式不理想 梁定邦：報告非追究個人責任

逾兩個月的反修例示威，觸發多次警民衝突，引發各方對警方專業表現的質疑，監警會主席梁定邦昨強調，正在審視近期大型公眾活動，研究報告是從宏觀角度，審視整個制度，非追究個人責任，而現階段未必是成立獨立調查委員會的最適當時機。他又認為，現時速龍小隊不展示編號方式，仍然未如理想，他會再去信警務處處長盧偉聰跟進。



梁定邦表示，已邀請五名來自加拿大、英國、澳洲、紐西蘭的專家協助審視警方在處理反修例衝突上，有否出現管理問題。他續稱，以上國家均實行普通法，適用於警察、維持治安的法理基礎與香港相似，十日內公佈人選。



政府不應排除獨立調查可能



他指出，首階段研究報告，將涵蓋六月九日至七月二日期間的警民衝突，以宏觀角度審視警方在現場指揮及管理等有否問題，預料六個月內完成報告。梁定邦強調，警員個人操守不在研究範圍，有關問題應依法向警察投訴科反映，再由監警會判斷投訴科的結論，他強調，監警會沒有主動調查權力。他認為，政府不應排除成立獨立調查委員會，但現時未必是最適當時機，應先修補社會撕裂，待社會變回平靜後再作考慮。



共收到456宗投訴



監警會副秘書長梅達明補充，已掌握首階段警民衝突的資料，收集到逾一千三百份、逾二萬五千項圖片及影片等，加上傳媒新聞片段等，片段長度逾萬小時。他續指，已要求警方提供武器指引、人手調配等進一步資料，又將邀請衝突事件中在場的示威者、警員、市民等人會面，以對比手上資料重組事件。同時，亦接獲一百八十三宗「須匯報投訴」與二百七十三宗「須知會投訴」，當中「須匯報投訴」之中有五十三宗涉及元朗白衣人襲擊事件，另有分別二十二及二十六宗涉及六月九日和十二日的警民衝突，主要投訴有關警員疏忽職守及行為不當。



