「和你塞」機場違禁令港府今嚴陣防干擾交通

機場近期多次被反修例示威者癱瘓運作，機管局昨天成功延長臨時禁制令，禁止任何人阻礙機場正常使用。不過，有網民企圖挑戰禁制令，發起今早舉行「和你塞」機場活動，意圖堵塞來往機場道路，機管局、港鐵及政府部門制定應變方案，嚴陣以待。警方預期今天機場一帶交通會很擠塞，強調臨時禁制令適用於整個機場島範圍，有關活動屬意圖干擾機場正常使用。運輸及房屋局局長陳帆（見圖）亦警告，協助他人違反臨時禁制令者，亦會被控藐視法庭。



機管局以仍有證據顯示機場面對不同威脅，如有人發起阻塞來往機場的交通為由，昨天獲得高等法院批准延長機場禁制令。法官陳嘉信認為，示威者行為已觸犯機場管理局附例，對機場運作與機場及香港的聲譽造成不能估量的損害。故毫不猶豫延長機場禁制令，直至法庭審訊或進一步頒令。



機管局獲頒延長禁令



他又指至今沒有人接觸機管局反對禁制令，臨時禁制令會延長至任何審訊或進一步命令，惟社民連主席吳文遠向傳媒稱，正申請法律援助反對機管局禁制令。



機管局強調，阻塞往來機場的道路或可能構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用的行為，可被控以藐視法庭。機管局將繼續在機場客運大樓實施進出管制安排，只容許持有將於二十四小時內的有效離港機票或登機證、以及有效旅遊證件的旅客，或持證機場員工進入客運大樓範圍。



機管局又以「請愛護香港機場」為題於多份報章刊登聲明，呼籲年輕人本着熱愛香港的心，「拒絕參與或支持任何妨礙機場正常運作和損害機場國際形象的行動」。



網民發起乘公交往來機場



另外，有網民發起今早七時至十一時「和你塞」，進行機場交通壓力測試，呼籲駕駛人士今早到青馬大橋和機場主要幹道慢駛，以及非駕駛人士「遊機鐵河」，乘搭各種交通工具，「流水式」般不斷來往機場，希望以增加運輸壓力來表達訴要求。



警方又表示，已經與機管局、港鐵、運輸署等部門就有關活動制定應變方案，確保公眾安全之餘，令機場運作暢順。



