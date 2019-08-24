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促請政府回應五大訴求 ﻿學生代表：﻿﻿罷課是和平理性做法﻿

2019-08-24 列印
■邵嵐指出，政府要回應五大訴求。港台圖片
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　　大專學界計劃九月二日發起罷課，有學生代表昨出席電台節目時指出，罷課是和平理性非暴力的做法，政府要回應五大訴求，才能讓學生回歸安靜環境學習，又認為教育局在罷課問題上施壓；教聯會主席黃錦良則表明反對罷課；也有傳媒指天主教香港教區向天主教的學校發通告，強調學生宜把握時間裝備自己，不宜輕率決定罷課，以罷課來宣示個人或群體訴求，恐怕仍會效果不彰，教師的正常教學和學生的學習任務卻是不可耽擱的。

　　城大學生會署理外務副會長邵嵐在電台表示，政府要回應五大訴求，才能讓學生回歸安靜環境學習。而香港眾志副主席鄭家朗在同一節目表示，由於教育局在罷課問題上施壓，令中學生要面對很大的心理關口，他反問，政府要反思學生為何要罷課走上街頭。

　　黃錦良擔心政治議題引入校園，亦憂慮罷課會導致學生走上街頭參與危險示威，而一周一罷課亦會嚴重影響教學課程。被問及如果老師支持罷課的看法時，黃錦良說，老師要秉持專業，謹守崗位，否則，會影響到學生的成長和學習。

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