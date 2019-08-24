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訪港旅客近日持續大跌47%

2019-08-24 列印
　　反修例示威活動，嚴重打擊訪港旅客意欲，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日指出，近兩個月訪港旅客人數持續下跌，其中在本月十五至二十二日，訪港旅客較去年同期下跌百分之四十七，是近年以來較急速的跌幅，當中短途客的跌幅較長途客多，而內地遊客數字則下跌百分之五十二，整體情況確實令人憂慮。

　　他又表示，已有三十一個國家或地區對香港發出不同程度的旅遊提示，部份提示較強烈，包括提醒國民來港時不要去到暴力衝突地方、前往機場要花更多時間等。此外，本月酒店平均入住率為九成，但個別地區的酒店入住率下跌幅度大，有部份地區下跌超過一半。

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