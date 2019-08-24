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加領館港僱員暫停往內地出差

2019-08-24 列印
　　英國駐港總領事館僱員鄭文傑本月八日往內地出差，乘搭高鐵回港途中失聯。深圳羅湖警方周三指其涉嫌嫖娼，被行政拘留十五日。加拿大駐港總領事館昨日宣佈，即日起暫停本地僱員往內地出差的安排，但沒解釋理由。此外，加拿大政府亦提醒前往中國內地的加拿大人，現在內地有隨意執法的風險，而進出香港與內地關口時，會有內地警方審查旅客的電子設備。

　　在北京，外交部發言人耿爽表示，中方尊重加方的決定，指「君子坦蕩盪，小人長戚戚」，如果行得正坐得端，不違法違規，任何人在中國的安全合法權益都有充份保障，但如果有不可告人的目的，在中國恐怕是要擔驚受怕，格外小心。

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