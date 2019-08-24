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﻿會計界五千人靜默遊行﻿ ﻿憂修例對業界影響深遠﻿

2019-08-24 列印
■會計界逾五千人昨午由中環遮打花園靜默遊行至政府總部。
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　　一批會計界人士昨午由中環遮打花園靜默遊行至政府總部，促請政府回應民間「五大訴求」，部份遊行人士身穿黑衣、戴上口罩、頭盔，高舉印有「獨立調查委員會」、「撤回修例」的黑白標語，大會聲稱有逾五千人出席。

　　遊行發起者、會計界立法會議員梁繼昌(見圖)表示，會計師有責任以專業人士身份，要求政府正視社會的訴求，《逃犯條例》一旦獲通過，對會計界影響深遠，「政治就算你唔掂佢，佢都會自動搵上門」。他又稱，香港受到有形及無形之手干預，期望未來仍擁有自由及法治，強調僱員在私人時間有權表達政見。

　　另外，「警員親屬連線」明日下午二時將在愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，集會結束後，將會步行至特首辦及警察總部，他們希望政治問題政治解決、成立市民與警員的溝通平台以修補警民撕裂、成立全面獨立調查委員會等。

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