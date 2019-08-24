  • 2019年8月24日 星期六
  • 33º
  • 68%
熱門： 港鐵停駛觀塘遊行鄭文傑逃犯條例

日報新聞 > 港聞

蔣志堅入禀控震雄主席等六人

2019-08-24 列印
　　老牌華資工業股震雄集團近日傳出計劃私有化，並有意將業務逐步轉型至地產事務，但引起蔣家成員意見分歧，董事局更爆發懷疑家族糾紛。九十六歲前董事兼創辦人蔣震更於本年四月十六日「被辭職」，離開董事局。雖然公司發公告澄清並沒有考慮任何私有化方案，但前日股東周年大會中，蔣家孻子蔣志堅被大比數否決重選為董事，並正式退任董事和董事局副主席。

　　剛被踢出董事會的蔣志堅昨入稟高等法院，指控六名被告，包括蔣家六女董事局主席蔣麗苑和父親蔣震，申請法庭本年十一月十二日展開聆訊，並要求法庭聲明創辦人蔣震仍然是震雄投資有限公司的主席，並宣佈蔣震本年四月十六日離開董事局的「請辭」無效。

  蔣志堅亦擬透過法律途徑，推翻前公司秘書聶羨萍董事身份和現屆董事會的一切決定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd