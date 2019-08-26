﻿荃灣衝突 生命受威脅 黑衣人鐵通圍襲 警鳴槍制暴

荃灣遊行演變成暴力衝突，有警員受襲，因生命受威脅，向天開槍示警。昨天傍晚，一批黑衣示威者遊行期間，與兩名穿藍衣男子衝突後，即糾眾到區內涉嫌與藍衣人有關的麻雀館及食肆破壞。多名警員趕至時，遭大批黑衣示威者包圍，並被長棍、傘及鐵通襲擊，其中六名警員拔出佩槍，混亂中有警員向天開一槍示警，嚇退施襲者，成為反修例衝突以來的第一次實彈鳴槍。



荃葵青反修例遊行，發展成警民大衝突。據悉，有黑衣示威者在眾安街遇上兩名穿藍衫男子，雙方爭執並打鬥，其間一名藍衣男子走近一輛的士，取出鐵通還擊，被十名黑衣示威者追打，警員接報到場，將其中一名受傷藍衣人送院。



消息稱，其後有黑衣人懷疑二陂坊及大陂坊的麻雀館、食肆及遊戲機中心與藍衣人有關連，糾眾前往該批店舖，以鐵剷撬開大閘鎖頭，敲碎玻璃，大肆破壞。



一輛警車到場，停在沙咀道，當警員落車後，一批黑衣由大坡坊湧出的示威者與警員相遇，雙方衝突，示威者手持長棍、鐵通、雨傘施襲，而幾名警員持盾牌自衞，以警棍還擊，雙方短兵相接，互毆一輪後，警員退後，此時六名警員拔出佩槍，指向示威者和記者，混亂中傳出一聲槍響。



槍響過後，示威者後退，有人大叫：「開咗槍！」亦有人大叫「唔好開槍！」「走啦！」其後一名男子跪在一名擎槍警員前，被該警員以腳踢開，警員退至沙咀道一幢大廈梯間。



激進示威者砸麻將館食肆



警方新界南總區警司梁國榮證實，警員在沙咀道被包圍期間，在生命受威脅下曾開了一槍。據悉，警員是向天開槍，未幾，一批戴頭盔及臂纏紅絲帶男子，手持鐵通在現場附近徘徊，其中有人手持五星國旗，他們不久後離去。



昨晚九時後，示威者游走至尖沙咀及深水埗，包圍兩區警署，與大批防暴警對峙。十時過後，有示威者突然在紅磡紅隧入口，以快閃行動，砸爛收費亭設施，讓汽車不付費通過，然後散去。