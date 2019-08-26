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林鄭盼對話平台面向全港市民

2019-08-26 列印
■林鄭希望自己和同事可與公眾直接、深入和持續互動對話，歡迎網民提出建議。
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　　正當荃灣反修例示威演變成嚴重警民衝突，特首林鄭月娥昨夜在社交平台發文，對有六萬七千個留言回應其構建對話平台，她表示感謝，稱不論留言者持甚麼立場，她都會看有關留言。

　　林鄭又引述網民批評政府過去的所謂「對話」不夠全面，質疑今次又是花招。她說希望對話平台面向全港市民，形式必須突破過往局限，她和同事必須與公眾直接、深入和持續互動對話，歡迎網民提出建議。

　　她又表示，請恕她不能逐一回應數萬個留言，並指平台仍在構思和籌備階段，希望能夠盡快推出，又形容「平台需要大家，平台如何建立都需要大家參與。」



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