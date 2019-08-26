林鄭盼對話平台面向全港市民

林鄭又引述網民批評政府過去的所謂「對話」不夠全面，質疑今次又是花招。她說希望對話平台面向全港市民，形式必須突破過往局限，她和同事必須與公眾直接、深入和持續互動對話，歡迎網民提出建議。
她又表示，請恕她不能逐一回應數萬個留言，並指平台仍在構思和籌備階段，希望能夠盡快推出，又形容「平台需要大家，平台如何建立都需要大家參與。」
荃灣遊行演變成暴力衝突，有警員受襲，因生命受威脅，向天開槍示警。昨天傍晚，一批黑衣示威者遊行期間，與兩名穿藍衣男子衝突後，即糾眾到區內涉嫌與藍衣人有關的麻雀館及食肆破壞。多名警員趕至時，遭大批黑衣示威...
2019-08-26
日前美國總統特朗普聲稱將對大約五千五百億美元進口美國的中國商品再加徵關稅，以回擊中國的加稅措施，中國商務部回應表示對此堅決反對，又認為美方必將自食其果。而中國《人民日報》及《環球時報》爭相「發功」狠批...
2019-08-26
七大工業國（G7）高峰會議進行得如火如荼，七國高層在會議中就各商貿問題臉和心不和的互相角力，同時於上周六峰會揭幕時，有數以萬計的群眾在舉行會議的地點附近進行遊行示威，以表達不同的訴求。於巴約訥市內的反對G7示威者，被防暴警察施放催淚彈和發射水炮驅散。 許多反資本主義活躍份子、環保份子、不滿法國政府的黃背心示威者和其他反對全球化的團體和組織的「小眾」成員，自上周一起已到法國西南部的各個城鎮準備發動各種形式示威活動。 上周六在距離比亞里茨三十公里外的另一海邊城鎮昂代，超過九千人上街參加遊行，主辦單位則聲稱人數多達一萬五千人。一直保持和平。而巴約訥市內數以百計的反G7示威者不依照...
2019-08-26
薄扶林碧荔道一帶的住宅以低密度發展，位置自成一國，環境清靜，市場交投不多。今次介紹的Bisney View洋房，屬市場罕有放盤，實用面積1779方呎，4房1套設計，並外連花園及天台，既可有翠綠園林，又...
2019-08-26
中美貿易戰再度升級，上周五兩國互相加徵懲罰性關稅，美股三大指數隨即急挫，杜指大瀉623點，拖累夜期及恒指ADR大幅插水，港股今日勢以大裂口低開。證券業人士估計，恒指短期反彈結束，大市氣氛轉弱，今日或會...
2019-08-26
球員及執教時代皆以體力化見稱的干地，今夏入主國際米蘭，招攬的三線新兵射手盧卡古、中場華倫天奴拉沙洛及中堅高甸都是爛打之人，季前備戰也特別着重體能操練。干地今晚回歸意甲第一擊主場鬥萊切，勢領軍打出一片天。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:45直播） 干地今夏跟車路士就解約糾紛達成協議後，回歸意甲執教國米。這名五十歲主帥球員時代腳下功夫並不出眾，效力祖雲達斯期間卻是中場重要悍將，執起教鞭後亦延續其體力化風格，今夏羅致了三名主力打仔。 盧卡古衝鋒陷陣 盧卡古身高一米九，體重達九十四公斤，正適合干地需要力量型中鋒的戰術，故後者一...
2019-08-26
手機影相突飛猛進，只是拍片多年未見突破，不過Samsung壓軸旗艦Galaxy Note10系列，首度加入景深即時預覽影片，拍片也可營造電影般的景深效果，加上支援焦點收音，攝錄愈加專業，更可以快速剪片...
2019-08-26
樂壇天后容祖兒（祖兒）打破自我紀錄、前晚完成19場紅館演唱會。尾場嘉賓真如傳聞中所指，是天王黎明（Leon)。祖兒見Leon升上台時更興奮到踎低話：「我暈啦！」然後再唱《夏日傾情》。兩人在台上妙語連珠...
2019-08-26
繼中央表示支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」後，上海自貿區臨港新片區也公佈一系列新開放政策。不少網民認為中央在這個敏感時刻宣告這些訊息，為香港帶來「挑機」的意味。 中國作為世界第二大經濟體，為何只有香港才能成為國際公認的金融中心？當中除了有歷史遺留下來的優勢外，還包括法制、金融服務、高效率、文化匯聚和人才培育的配合。中國想上海和深圳，以至更多城市超越香港，並不是政治經濟實力的考慮，而是現有體制未有足夠的改革，法制上仍未能說服外資相信這些城市可以成為中國和亞太區的商業中心。 香港曾經非常成功，最大的原因是發「國難財」。到香港九七回歸後，中國還需要香港，只是香港「幸運」...
2019-08-26
完成兩星期在古摩亞育馬場的工作假期後，我到了由Con Marnane營運的Bansha House Stables。該處位於土地肥沃的疊柏尼地段，近年Con不但在歐洲的兩歲馬試跑拍賣會上取得不少成功，他挑選周歲馬也有獨特心得。 Bansha House Stables設備完善，團隊亦經驗豐富，在Con的帶領下，我學會了一些簡單及基本的周歲馬受訓前的訓練技巧。 別以為訓練周歲馬是一件容易的事，由於周歲馬在受訓前大多在牧場自由奔馳，根本不懂得韁繩、馬鞍及其他馬具為何物，但經專業人員的耐心教導，牠們便逐漸熟習這些訓練工序，為未來成為一匹成功的競賽馬踏上重要的一步。Con旗下的賽駒...
2019-08-26