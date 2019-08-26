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元朗襲擊案 再多兩男被控暴動

2019-08-26 列印
　　西鐵元朗站七‧二一白衣人襲擊市民事件，警方至今拘捕三十人，其中再有兩名男子被暫控合共一項參與暴動罪，案件今天於粉嶺裁判法院提堂。

　　早前已有兩名涉元朗襲擊案的男子被控參與暴動，他們毋須答辯，獲准保釋，等候案件在十月二十五日再訊。觸犯參與暴動罪罪名成立，最高可判監十年。

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