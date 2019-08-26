指「經濟颱風」漸形成 陳茂波籲「以對話代拳頭」

七大工業國（G7）高峰會議進行得如火如荼，七國高層在會議中就各商貿問題臉和心不和的互相角力，同時於上周六峰會揭幕時，有數以萬計的群眾在舉行會議的地點附近進行遊行示威，以表達不同的訴求。於巴約訥市內的反對G7示威者，被防暴警察施放催淚彈和發射水炮驅散。 許多反資本主義活躍份子、環保份子、不滿法國政府的黃背心示威者和其他反對全球化的團體和組織的「小眾」成員，自上周一起已到法國西南部的各個城鎮準備發動各種形式示威活動。 上周六在距離比亞里茨三十公里外的另一海邊城鎮昂代，超過九千人上街參加遊行，主辦單位則聲稱人數多達一萬五千人。一直保持和平。而巴約訥市內數以百計的反G7示威者不依照...

2019-08-26