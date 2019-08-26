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指「經濟颱風」漸形成 陳茂波籲「以對話代拳頭」

2019-08-26 列印
指「經濟颱風」漸形成 陳茂波籲「以對話代拳頭」
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　　財政司司長陳茂波指，外圍環境變壞加上本港社會暴力衝突持續，使「經濟颱風」逐漸形成。他呼籲各方「以對話代替拳頭」，避免更多市民的「飯碗」和生活受到牽連。

　　陳茂波發表網誌，指旅遊、零售、飲食等行業已嚴重受挫，而最新失業率近兩年來首次微升，政府不能掉以輕心。

　　他續稱，過去兩個多月的紛爭，對本地經濟的負面影響陸續浮現，會否使更多人「飯碗」受影響。

　　陳茂波呼籲各方先「偃旗息鼓」，「以協商代替衝突、以對話代替拳頭」。

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