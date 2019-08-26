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警察家屬集會冀警民不再對立

2019-08-26 列印
　　一批警察家屬昨在中環愛丁堡廣場舉行「還警於民」集會，然後遊行到特首辦和警察總部，並在警總門外貼上心意卡。

　　家屬代表發言指，過去兩個月部份警察出現情緒失控及不處理元朗襲擊事件等，令家屬難以坦誠說警察是正義。發言者認為，除了特首的不作為外，也不能忽視警隊本身的問題；在不同片段看到，許多警察做得很過份，但仍有一些警察盡責維護法治，沒有濫權和濫暴。 　　有出席集會的家屬說，舉行集會不是想尋求公眾諒解，而是想喚醒警員的初心，希望警民不應對立。

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