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客貨車遭追撞失控翻側

2019-08-26 列印
客貨車遭追撞失控翻側
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　　昨凌晨三時許，屯門公路發生交通意外，一輛私家車與客貨車沿屯門公路向元朗行駛，當駛至近沙倉時，私家車收掣不及追尾撞向客貨車。客貨車被撞後失控衝前八十米後向右翻側擱在路中。

　　意外後，客貨車二十六歲姓盧司機無恙，但車上兩名分別十九及二十歲女乘客腰部受傷及感到頭暈，報警後獲送院，治療後無大礙。而私家車撞車後衝前二十米停下，車頭嚴重毀爛，車上兩名男女落車後匆匆離開。

　　警方到場調查，在涉事私家車內檢獲一張喜帖，正對意外展開進一步調查，並根據私家車車牌登記資料聯絡車主了解。

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