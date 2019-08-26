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央視批評港部份媒體 妖魔化事實施「軟暴力」

2019-08-26 列印
　　北京中央電視台發表評論員文章，認為部份香港媒體的鏡頭只對準警察，質疑為何站在正義對立面。形容如果媒體鏡頭只對着警察，刻意妖魔化事實、「選擇性失明」，是實施一種「軟暴力」。

提防「毒媒」毀港亂港

　　文章說，過去兩個月，這種媒體「軟暴力」主要體現在三方面。一是沒有客觀，沒有公正；二是部份記者衝在一線，有意成為暴徒的保護傘，干擾、破壞警方執法；三是香港記者協會為虎作倀，阻礙警察執法的，既有心術不正的記者，也有不少「買假證」的記者。

　　文章說，必須警告那些有違道德良心、不顧職業操守、不講法律秩序的「毒媒」，不能在毀港亂港、忤逆民意的不歸路上走下去。

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