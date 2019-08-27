﻿警抨示威者 致命武器升級

周日荃葵青遊行，爆發反修例示威以來最激烈的警民衝突。警方揭露示威者暴力升級，向警員甚至市民投擲汽油彈外，更動用足以致命的武器，包括削尖鐵枝、綁上磚頭的鐵鏈、類似手槍物體等襲擊，其中一名警車車長被削尖鐵枝插中右後肩，大量出血，形容示威者「走火入魔」。對於警員向天鳴槍示警，警方指當時警員被大批示威者施襲，做法克制，並指一名警員把擋在面前的男子踢開，是因為對方走入「火線」，乃自然反應，並非情緒失控。



警務處助理處長麥展豪昨天每日記者會上批評，上周末在觀塘和周日在荃葵的示威者肆意暴力升級，蓄意傷害他人，以綁上鐵鏈的磚頭、汽油彈、經削尖的鐵枝、竹枝等作武器，襲擊警方、市民及記者，足以致命，反問：「呢啲就係所謂義士行為？」直斥他們以勇武粉飾暴行。



警察公共關係科總警司謝振中確認，有六名警員前晚在荃灣沙咀道衝突中擎槍指向示威者，當中一人向天鳴槍示警。他表示，當時一批沒防暴裝備的警員接報到場處理二陂坊商店被刑毀案，被過百名示威者以長鐵枝、長盾追打，到場警車被打爛，車上一名車長被削尖鐵枝插中右後肩，血流滿背。謝強調，當警員在自身及同僚生命受嚴重威脅下開槍，是必須和合理，與其後有警員跌槍無關。



就有一名男子面向擎槍警員並被踢開，謝指該男子突然現身在持槍警員的「火線」前，被視作威脅點。他稱，警員一手持被打碎的圓盾，一手持槍，在危急下用腳移除眼前威脅屬自然和合理反應，沒有惡意，並非情緒失控。謝表示，由於有人從記者群後面掟出磚頭，警員一度擎槍指向該位置，但並非針對記者。警務處助理處長麥展豪狠批示威者「走火入魔」，他們的訴求是美化暴力的藉口，暴力不斷升級，會破壞整個社會，無日安寧，呼籲市民向暴力說不。



持槍警踢開下跪男沒有惡意



警方過去周末共拘捕八十六人，年齡介乎十二至五十二歲，他們涉非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等。在兩日驅散行動中，警方共使用二百一十五發催淚彈、七十四發橡膠子彈、四發佈袋彈及四十四發海綿彈，有二十一名警員受燒傷、擦傷、瘀傷等。至於在楊屋道被捕的十二歲小童，因自身疾病送院，警方已在其父及律師代表陪同下作警誡。