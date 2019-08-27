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員佐級協會促警隊檢討武力方案

2019-08-27 列印
　　反修例風波持續，周日示威者發起荃葵青遊行，演變成激烈的警民衝突，示威者多次向警方投擲磚塊和汽油彈，警方首次出動水炮車清場，當晚更有一名警員曾開槍示警。香港警察隊員佐級協會昨日發表聲明，譴責示威者「目無法紀」的違法暴力行為；會方又促請警隊管理層立刻重新檢視現時的行動策略和武力使用方案。

　　香港警察隊員佐級協會聲明指，示威者針對警方使用「層出不窮、不斷升級」的武力，用燃燒彈、懷疑刀類利器等攻擊警察，警方卻只能以「明顯較低的武力」應對。該會聲明促請，警隊管理層立刻重新檢視現時的行動策略和武力使用方案。聲明強調，對於目無法紀的違法暴力及破壞行為，感到極度憤慨，並予以嚴厲譴責。

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