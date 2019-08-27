艱難時刻冀老師謹守專業崗位 兩﻿家教團體﻿﻿籲學校提防欺凌事件﻿

網民日前號召發動校園欺凌警察子女，惹起教育界關注。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊及全港十五區家長教師會聯會昨發表聯合聲明，指關心開學後，來自不同家庭背景的學生，可能遇到校園欺凌，家長可提醒子女須具備和平、互相尊重及同理心，而學校亦必須有效預防任何欺凌事件。聲明又呼籲教育局、辦學團體、校董會及校長，必須確保學生在安全環境下學習。



該聲明又指出，家長與子女詳細討論罷課的意義，鼓勵學生獨立思考、明辨慎思、尊重社會秩序、學校運作及所有學生學習的權利。下月新學年開始，不能因個別學生的反對，而停止正常教學安排，學習過程亦沒有機會重新再來，希望各位老師一如過往，持續關心照顧學生的心情及精神健康。此外，所有教師在這特別艱難的時刻，謹守教育專業崗位，以正面及具建設性的心去照顧每一個學生。



該聲明亦提及，過去兩個月，有個別的家長曾經帶領孩子參與不同的公眾集會。不少學生及家長都因為近月暴力事件，產生極度的擔憂及顧慮。



