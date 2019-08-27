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﻿美股中段升237點

2019-08-27 列印
　　美國股市本周首個交易日低開，杜指中段反彈，報二五八六六點，升二百三十七點；納指則報七八三三點，升八十一點。滙控美國預託證券價格見五十六點○五港元，跌零點一五港元；騰訊則見三百二十四點五港元，跌一點五港元。紐約期金報每盎司一千五百三十七點三美元，跌零點三美元。
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