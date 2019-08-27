頭條家族透明雨傘 低至$33換購！值得擁有！

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警抨示威者 致命武器升級
周日荃葵青遊行，爆發反修例示威以來最激烈的警民衝突。警方揭露示威者暴力升級，向警員甚至市民投擲汽油彈外，更動用足以致命的武器，包括削尖鐵枝、綁上磚頭的鐵鏈、類似手槍物體等襲擊，其中一名警車車長被削尖鐵...
2019-08-27
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劉鶴：堅決反對貿易戰升級 中方致電美盼重啟談判
繼早前中美雙方互相以關稅反擊，而美國總統特朗普早前更呼籲美企離開中國，昨日早上更連累本港恒指急跌，昨天下午傳出美國總統特朗普指出，中國政府周日兩次致電在華盛頓團隊，期待重啟貿易談判。而中國國務院副總理...
2019-08-27
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遊小村莊品酒賞紅辣椒 G7第一夫人體驗法式生活
法國是購物和文化天堂。在七大工業國集團（G7）峰會期間，各國的第一夫人在法國「第一夫人」特羅尼厄帶領下，到訪比亞里茲附近的一個小村莊，體驗法式生活。 穿了一襲紅裙的特羅尼厄以東道主身份，陪同各國第一夫人到訪法國西南部巴斯克地區的艾斯佩拉特村，她們一同品酒，觀賞紅辣椒，並參觀麵包店、紡織服裝、鞋履店及教堂。 出席的第一夫人包括美國第一夫人梅拉尼婭、日本第一夫人安倍昭惠和澳洲第一夫人珍妮‧莫里森也有同行。此外，還包括智利第一夫人莫勒爾和歐洲理事會主席夫人馬烏戈熱塔。不過，七國之中的加拿大和意大利第一夫人，以及德國第一先生都沒有出席。英國首相約翰遜的女友亦未有出席。
2019-08-27
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外望開揚海景 天璽廣闊大廳盡顯空間
天璽位於港鐵九龍站上蓋，坐享鐵路優勢，是次為大家精選的3房單位，實用面積915方呎，內籠保養簇新，客廳與房間為同一坐向，可遠望到港島西區海景。 天璽位於柯士甸道西1號，於2007年入伙，由2座...
2019-08-27
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港股急挫499點交投熱 貿戰憂慮降溫 杜指升269點
美國總統特朗普指收到中方官員兩次致電，要求美方返回談判桌，他相信中美貿易談判即將展開，紓緩投資者對貿易戰升溫憂慮，帶動美股反彈。杜指早段曾升259點，見25888點：納指曾升86點，見7838點；標指...
2019-08-27
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亞冠八強戰 上港雙鬼拍門
上海上港（上海SP）隊長侯克今季表現穩定，過往於亞冠盃鬥日本球隊更特別醒神，加上上月由韋斯咸加盟的阿拿奧杜域已迅速融入球隊。今晚亞冠八強首回合，這對外援射手勢領軍主場擊敗不擅作客中國的浦和紅鑽，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！（Now672台、有線653、613台、Fox+今晚7:30直播） 巴西射手侯克自一六年由辛尼特轉投上海上港後便成球隊攻擊核心，如今更已成為隊長，今季表現亦十分穩定，各賽事上陣廿九場貢獻十三球八次助攻。此子曾於○五至○八年效力日聯球隊，難怪這名三十三歲射手近八次亞冠鬥日聯球隊共收獲五個士哥和兩次助攻，預計今晚他將繼續肩負入球重責，他豪言：「我會全...
2019-08-27
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海上假期 關島觀海豚
關島（Guam）位於廣闊的西太平洋上，沿岸除擁有多個迷人白沙灘，是當地人嬉水暢泳的好去處，其南部海域還住着一群活潑可愛的飛旋海豚，遊客可乘船出海與牠們作近距離接觸，享受海上之旅。文、圖：Rachel ...
2019-08-27
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兩千金下月赴英讀書 邱淑貞陪二女Shopping 倒數出國
一代女神邱淑貞（豆斗），同時裝王國I.T揸弗人沈嘉偉育有三名千金，除咗剛滿18歲嘅大女沈月神複製媽咪靚樣，14歲二女沈日近亭亭玉立跑出，開始扮靚晒腿，同萬人迷胞姊齊做索爆星二代！一早plan好下月送大...
2019-08-27
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社論——暴力升級 隨時禍及無辜
周日的荃葵青遊行，一如過去兩個多月的多次遊行，最終演變成警民衝突，但這一次令人深以為憂，在於激進示威者動用更多足以致命的武器，與警員或意見不同人士在街頭毆鬥，投擲的自製汽油彈亦是歷次遊行以來數目最多，多處火光熊熊，稍有閃失，隨時殃及民居，引致無辜死傷。要避免慘劇發生，現在就要停止暴力抗爭，否則香港將會墮入暴力深淵，回不了頭。 據警方在記者會上指出，示威者不單止向警員掟汽油彈，令警員燒傷，還向記者和市民投擲，形容他們「窮兇極惡」。由於示威者的暴力手段不斷升級，他們構成的公共風險亦愈來愈大，試想像，他們在街上與警員開戰，一旦失控，汽油彈無眼，誤中民居，引起火警，後果可以極為嚴重...
2019-08-27
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馬場浮世繪——首爾國際賽公布外隊名單
韓國馬事會於剛周日宣布，將於九月八日在首爾馬場舉行的兩場國際三級賽的海外獲邀馬匹名單，途程為沙地千二米的韓國短途錦標，暫時有六匹海外賽駒獲邀出賽，除香港的「豹子頭」，還有三匹美國馬、一匹法國和一匹英國馬，其中一匹六歲美國雌馬曾先後在巴西和烏拉圭服役，並在烏拉圭贏過二級賽，至今年六月才在美國出賽。另外兩匹美國代表Heartwood和Fast Pass則曾在當地三級賽上名。 至於途程為沙地千八米的韓國盃，則有五匹海外賽駒獲邀上陣，除了香港代表「逍遙自在」外，還有三匹美國馬和一匹英國馬，其中以Lone Sailor的名氣最大。Lone Sailor於今年五月在聖雅尼塔馬場舉行的一...
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