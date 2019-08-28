﻿傳港府研立《緊急法》 特首：檢視法律止暴

反修例示威暴力升級，日前示威者投擲多枚汽油彈，警方首次鳴槍示警。有消息稱，特區政府覺得讓局勢惡化下去，有需要以緊急立法形式，加強在法理上對局面控制的依據。特首林鄭月娥昨天被傳媒問及是否需要實行《緊急法》時回應，如能止暴制亂，政府有責任檢視所有香港法律。這間接表示不排除有關做法。建制派支持透過《緊急法》的廣泛權力，止暴制亂；但非建制派反對，形容一旦成事實，外商不會再來港投資。



特首昨早出席行政會議前表示，政府仍有信心自行處理持續兩個多月的社會紛爭，相信這也是廣大市民的共同願望。被記者問及會否引用《緊急情況規例條例》處理目前情況，她表示，所有香港法律，如能提供法治手段止暴制亂，政府都有責任檢視。



根據《香港法例》第二百四十一章的《緊急情況規例條例》，當行政長官會同行政會議認為，香港出現緊急情況或危害公安情況，可訂立任何其認為合乎公眾利益的規例，包括檢查、管制及壓制刊物、文字、照片等通訊方式；逮捕、羈留、驅逐及遞解有關人員離境；管制香港的海陸空交通；授權進入與搜查有關處所；沒收、處置有關財產等事項。行政長官會同行政會議亦可規定任何刑罰及制裁，包括強制性終身監禁。



建制稱有必要



全國人大常委譚耀宗表示，為了防止暴力升級，特首與行會商量過後，可考慮使用現有的任何法律。行政會議成員、港區人大代表葉國謙認為，特首有必要引用《緊急法》盡快止暴制亂。身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀認為，引用條例有風險，例如有市民建議就禁制「蒙面」進行緊急立法，但會否令更多人「蒙面」，政府應考慮條例造成的實際效果。



民主黨立法會議員涂謹申表示，實施《緊急法》，等同戒嚴，後果與出動解放軍的分別不大，會影響中美關係及香港的特殊貿易地位，是「對國家不利、添煩添亂」的行為。民主黨立法會議員黃碧雲認為，一旦實施《緊急法》，香港不會有新聞自由和通訊自由，外商也不會來港投資。



學者指恐加劇官民對立



中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，若特區政府實行《緊急法》，採取更壓制手段，只會令原本已同情反修例的主流民意更激烈地反對政府和警方，官民將會更加對立。



