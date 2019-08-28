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《人民日報》抨美政客挑起騷亂

2019-08-28 列印
　　《人民日報》刊登文章，批評美國一些政客，讚賞香港激進暴力份子的違法行為，攻擊特區政府依法施政和香港警方嚴正執法，這種無視事實真相，睜着眼睛說假話的做法，說明他們的「標準」是為自己的利益服務，為了這種利益，他們可以不遺餘力地在世界各地挑起騷亂、發動「顏色革命」，顛倒黑白、造謠中傷。

　　文章指，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，沒有誰會比中國人更珍惜香港的前途命運。奉勸美國政客是時候停止對別國內政指手畫腳，歷史將會證明，美國一些政客手伸得過長，只會白費力氣，中國香港不是別的地方，休想複製「顏色革命」。

　　《人民日報》海外版發表評論文章，說止暴制亂是香港當前壓倒一切的重中之重，暴力違法份子，必須受到應有懲罰，社會才能恢復秩序和安寧，香港才能避免被拖入深淵。在事關香港命運的重要時刻，廣大香港市民應堅決與暴力違法割席。

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