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﻿深水埗「糖水團」 雷射筆照警署

2019-08-28 列印
﻿深水埗「糖水團」 雷射筆照警署
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　　深水埗及黃大仙昨晚再有示威者集結。防暴警察今晨十二時二十分在深水埗進行驅散，最少帶走兩人。

　　昨晚近十時，約百人聚集深欽州街連接西九龍中心的天橋，聲稱參與「糖水團」，有人以雷射筆照射不遠處的深水埗警署，又高喊口號，有人大叫：「阿Sir，我要催淚彈！」約二十分鐘後，部份人走到天橋下行人路（見圖），至昨晚約十時半，一批防暴警察走上平台位置，並通過揚聲器指眾人已構成非法集結，呼籲停止以激光照射警署。

  另外，約五十人昨晚約九時在黃大仙中心包圍一名保安員，要求交代周日防暴警員獲允許入商場執法。事發當日，一批市民被警員勒令下跪搜身。該保安員報稱身體不適，由救護車送院。
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