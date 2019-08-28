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﻿美股中段跌75點

2019-08-28 列印
　　美國周二股市中段下跌，杜指報二五八二三點，跌七十五點；納指則報七八三二點，跌二十一點。滙控美國預託證券價格見五十五點七三港元，跌零點三一港元；騰訊則見三百二十五點九七港元，跌零點二三港元。紐約期金報每盎司一千五百五十二點五美元，升十五點三美元；紐約期油則報每桶五十三點七六美元，升零點一二美元。美國六月份樓價按月上升百分之零點二，符合市場預期，按年則上升百分之四點八。
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