針對30宗事件賞金20至100萬元 梁振英支持803行動懸紅緝兇

自六月反修例至今，發生多次警民嚴重衝突。昨天，一個自稱「803行動」於多份報章刊登廣告，懸紅二十至一百萬不等緝兇，針對多宗衝突中的違法者。廣告強調「檢控，就畀錢」。前特首梁振英在其facebook個人網頁表態支持。警方指有時會接受私人懸紅，但會了解懸紅人的身份和背景。



昨日多份報章出現一個全版廣告，廣告標題為《803行動》懸紅緝兇，內容稱「6月以來，極少數人的暴力和其他非法行為重創香港。8月3日的拋國旗落海事件後，我們決定為迄今30宗事件懸紅緝兇。我們來自社會各界，希望香港早日回復平靜。懸紅的賞金全部來自民間，日後還回眾籌。報料者身份絕對保密，我們有專業團隊負責跟進，並會委託律師向警方報案及提供資料。」下款為803行動。



警方謹慎處理私人懸紅



廣告中列出部份案件編號及懸紅賞金，其中尖沙咀、粵海大廈及的士國旗事件，懸紅二十至一百萬元，塗污中聯辦外國徽懸紅一百萬元，噴黑立法會內區徽、攻入及破壞立法會等各懸紅五十萬元。廣告中寫明「檢控，就畀錢」。同時呼籲市民登入803懸紅報料網803.hk，並有二維碼及報料熱線59 803 803。



前特首梁振英在其個人facebook網頁留言「請廣傳。天網恢恢，疏而不漏」，表態支持。而警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，有留意這廣告，他強調並非由警方發出。



他稱，警方有時會接受私人懸紅，但處理時會十分謹慎，除了考慮發出懸紅人的身份和背景外，亦會考慮接受懸紅後會否有負面及利益影響等，以及懸紅人士是否有能力支付有關的懸紅金額。



