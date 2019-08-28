﻿警否認「裸搜」女示威者﻿ 走廊上無大批男警竊聽

日前一名女子聲稱在反修例示威中被捕後，指責警方無理要求她剝光豬搜身及用筆拍打其大腿內側羞辱，以及有十多名男警在門外「竊聽」其搜身經過。警方昨日澄清，經翻查警務人員的記事冊及閉路電視，指事件中女事主並非脫光衣服搜身，而當時走廊通道並無大批男警。



警方昨午在每日的四時例行記者會上，女警司戚夏瑜（支援科）表示，上周一名女子，報稱在反修例示威中被捕後，指責警方事後將她帶至一個房間內要求脫去全身衣服赤裸搜身，又有警員要求她張開雙腿及用筆打其大腿內側。



戚夏瑜警司澄清，警方的脫衣搜身有三級制，分別為掀起衣服、脫去部份衣服及脫去外衣及內衣「剝光豬」搜身。但經過翻查警務人員的記事冊後，證實當時女事主並非接受全身衣服脫清光搜身，同時亦未要求女事主張開雙腿及用筆打其大腿。同時在翻查閉路電視後，未發現如女事主的指控，有十多名男警員在房外的情況。



戚夏瑜女警司指，至今未接獲女事主向警方投訴，她呼籲女事主如有不滿，可向投訴警察課作出投訴。她強調，警方羈留室政策致力平衡保安、個人安全及權利，以及顧及被搜身者的尊嚴、私隱及權利，脫衣搜身前會詳細解釋，事後亦會提供通知書副本。



被捕者遭性侵指控失實



她又澄清，網上傳言稱有警員在新屋嶺性侵犯女被捕人士的傳言是嚴重失實指控，希望有關人士拿出證據，不容有人抹黑及中傷警隊。



另外，有指警方在八月十一日在銅鑼灣及尖沙咀衝突中，將被捕的五十四名疑犯押至新屋嶺拘留後，施以暴力對待致他們受傷。警方澄清他們全部是被捕時反抗及掙扎時受傷，並非在新屋嶺羈留時受傷，全部傷者均是表面傷，傷勢不嚴重，當中三十一名傷者事後均獲送院，否認傷者延誤治療。



警方指，反修例示威由六月至昨日止，共拘捕八百八十三人，當中一百三十六人已被落案檢控，有二百零五名警務人員在行動中受傷。



